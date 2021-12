Ambiente: Codeway a Fiera Roma, formazione e Sahel protagonisti del secondo giorno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel

20 luglio 2021

- Gli appuntamenti pomeridiani hanno avuto come tema centrale il Sahel. Hanno approfondito le complesse dinamiche che caratterizzano quel territorio la Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, il Presidente della Fondazione Italianieuropei, Massimo D'Alema, e gli autori, autori del libro "Il grande gioco del Sahel", Marco Aime e Andrea De Georgio, oltre a un approfondimento sulla situazione umanitaria nella regione a cura della Croce Rossa Italiana. In tutti gli interventi è stata sottolineata l'importanza strategica per l'Europa di intervenire in questa area del continente africano. Nell'ambito di interventi di cooperazione allo sviluppo, emerge con forza la necessità di passare dall' "aiutiamoli a casa loro" al "formiamoli a casa nostra", costruendo così le condizioni per progetti di cooperazione al rientro nei Paesi di origine. (Com)