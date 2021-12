Covid: Bonomi (Confindustria), super green pass per tutti, anche per i luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confindustria ha sempre detto che era per l’obbligo vaccinale, poi abbiamo preso atto che c’è una difficoltà della politica dei partiti a trovare una sintesi su questo provvedimento. L’unico strumento che abbiamo a disposizione è il green pass, l’abbiamo sostenuto e sull’evoluzione, cioè il super green pass, noi riteniamo che deve essere per tutti, anche per i luoghi di lavoro”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine di un evento al museo della scienza e della tecnologia di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se sia auspicabile l'obbligo vaccinale. (Rem)