Energia: Descalzi (Eni), transizione ecologica è anche tecnologica, cruciale sostituire i vettori

- La transizione ecologica è una transizione tecnologica. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del World Energy Outlook 2021 oggi a Roma. “L’unico modo per decarbonizzare e combattere gli attuali prezzi dell’energia, in un mercato aperto e libero dove non possiamo obbligare nessuno, è quello di utilizzare tecnologie in grado di decarbonizzare da una parte e sostituire i vettori dall’altra”, ha detto, sottolineando la necessità di una collaborazione tra chi sviluppa le tecnologie e chi deve invece metterle a terra. (Rin)