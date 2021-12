Energia: Descalzi (Eni), contro aumento bollette lavorare in contemporanea su domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bollette elevate derivano da un mix di situazioni, legate a loro volta a sette anni di investimenti insufficienti e ad una carenza di offerta, a fronte di una domanda invariata. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del World Energy Outlook 2021 oggi a Roma. “In questo momento l’unica soluzione che abbiamo è quella che il governo già sta portando avanti: aiutare le industrie e le famiglie più deboli, la componente sanitaria e le scuole, per riuscire comunque ad andare avanti”, ha detto, aggiungendo che i contributi e gli aiuti “sono utili ma per uscire da questa situazione occorre incrementare i volumi di gas che arrivano: se aumenta l’offerta immediatamente la domanda scende”. In particolare, ha continuato, sarà molto importante accelerare sui “vettori energetici futuri come l’idrogeno, decarbonizzando attività pesanti come cemento, acciaio, fertilizzanti e plastica: e questo deve essere fatto da chi investe, con la componente politica che fa norme per facilitare gli investimenti”. (Rin)