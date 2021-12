Energia: Simson, esploriamo stoccaggio comune di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta esplorando lo stoccaggio comune di gas. Lo ha detto in conferenza stampa la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, dopo il Consiglio Energia dell'Ue. "Stiamo esplorando come un acquisto congiunto per lo stoccaggio di emergenza del gas potrebbe aumentare la resilienza e contribuire alla stabilità dei prezzi. E dovremmo migliorare gli accordi tecnici, legali e finanziari tra gli Stati membri per assicurare la solidarietà in caso di crisi del gas", ha detto la commissaria. "Mentre un mercato del gas ben funzionante è cruciale, l'unica soluzione duratura alla fluttuazione dei prezzi dei combustibili fossili è essere meno dipendenti dai combustibili fossili", ha aggiunto Simson. (Beb)