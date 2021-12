Energia: De Petris (Leu), governo intervenga per evitare impennata bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- "Il rischio di un aumento del 50 per cento del gas e del 25 per cento dell'elettricità, senza interventi calmieranti del governo, non può lasciare spazio a dubbi. Quegli interventi devono essere fatti. Un simile aumento delle bollette metterebbe in ginocchio le famiglie e le aziende e moltiplicherebbe l'inflazione colpendo ancora le famiglie. Il governo non può e non deve permetterlo. Questa oggi è la prima urgenza insieme con la lotta contro la pandemia". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris, secondo cui "la sola via per evitare shock e sbalzi di prezzi dell'energia simili è accelerare al massimo il percorso di riconversione verso le rinnovabili. Quello che l'Italia e l'Europa pagano oggi è proprio il ritardo nella transizione energetica. Di cosa c'è ancora bisogno per capire che bisogna smettere di parlare e iniziare ad agire?", conclude la presidente De Petris. (Com)