Rifiuti: Righini (Fd'I), con commissariamento Latina Zingaretti ricorda ruolo di stampella a M5s

21 luglio 2021

- "E' sicuramente più di un aiutino a Gualtieri, è un aiutone, perché è fin troppo facile che qualche tonnellata di rifiuti romani possa finire in quella provincia. Con questa 'mossa del cavallo' l'Amministrazione Zingaretti mostra i muscoli all'alleato M5stelle, come a volergli ricordare che il loro ruolo è solo quello di fare da stampella alla Giunta nei momenti di crisi. Ancora una volta Il Partito Democratico impone ai territori che governa decisioni calate dall'alto senza confronto con i Comuni, con le associazioni e i comitati dei cittadini, aggirando accordi con gli alleati, forzando al limite l'interpretazione delle normative. Zingaretti come ha sempre fatto antepone gli interessi del suo partito al buon governo della regione e dopo avere per settimane minacciato di commissariare Roma, ora che i Dem governano la Capitale, commissaria Latina che è l'unico capoluogo ad avere un piano provinciale dei rifiuti". Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. (Com)