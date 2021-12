Caso camici: Cecchetti (Lega), solidarietà ad Attilio Fontana, sempre in prima linea per aiutare i cittadini lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Totale solidarietà al nostro governatore Attilio Fontana, rinviato a giudizio dalla Procura di Milano. Solidarietà al nostro presidente, sempre al lavoro in prima linea in questa pandemia per aiutare i cittadini lombardi e fare del bene. Vai avanti Attilio, siamo tutti con te." Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)