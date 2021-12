Legge Bilancio: Landini, su fisco non c'è accordo con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'impianto della legge di Bilancio rimarrà tale "non ci sarebbe il nostro accordo su ciò che intende fare il governo sulla questione del fisco. non è quello di cui abbiamo bisogno". Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lasciando palazzo Chigi al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Quanto al taglio delle aliquote, che passerebbero da cinque a quattro, Landini ha aggiunto: "Non riteniamo sia questo il momento di farlo".(Rin)