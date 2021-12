Uruguay: esportazioni in crescita del 60 per cento su anno a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo rapporto di ottobre il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha leggermente migliorato le stime di crescita dell'Uruguay nel 2021 portandole al +3,1 per cento rispetto al +3 stimato a maggio. E' quanto si legge nel rapporto "World economic outlook" (Weo) dove pure si proietta per il 2022 una crescita del +3,2 per cento, con inflazione e disavanzo fiscale in diminuzione rispettivamente al 7,5 per cento e al -0,3 per cento. Si tratta di una proiezione inferiore a quella fatta a settembre dalla Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal), che ha stimato per l'Uruguay una crescita del +4,1 per cento nel 2021. La Cepal proietta inoltre per il 2022 un ulteriore incremento del Pil del 3,2 per cento. (segue) (Abu)