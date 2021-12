© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le cose dovessero rimanere come sono c'è un giudizio insufficiente sulla legge di Bilancio e dunque" senza risposte adeguate "continueremo le mobilitazioni in atto e valuteremo" con gli altri sindacati "quali iniziative mettere in campo". Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lasciando palazzo Chigi.(Rin)