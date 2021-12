Nagorno-Karabakh: commissario diritti umani Azerbaigian, ancora quasi 4 mila dispersi da primo conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono ancora 3.890 dispersi azerbaigiani del primo conflitto armato con l'Armenia a seguito della prima guerra nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il commissario per i diritti umani dell'Azerbaigian, Sabina Aliyeva, nel corso di una conferenza alla Camera dei deputati, nell'ambito della sua visita in Italia. Aliyeva ha aggiunto che gran parte di loro erano civili, tra cui "anziani, bambini e persone con disabilità". Aliyeva ha sottolineato che la "parte armena non ha dato ancora informazioni su di loro" e che lei stessa ha "sollevato la questione più volte davanti alla comunità internazionale" chiedendo "di fare pressione su questo argomento, in quanto si tratta di una violazione aperta delle norme del diritto internazionale". Aliyeva ha citato diversi rapporti stilati dal centro per i diritti umani che presiede. Tra questi uno in cui si denunciano lanci missilisti da parte armena nella città di Ganja che avrebbero distrutto non solo abitazioni di civili anche luoghi di culto. "Nel territorio c'erano 67 monumenti religiosi. Di questi 65 sono stati distrutti completamente", ha denunciato l'ombudsman azerbaigiano in riferimento ai bombardamenti da parte armena durante l'ultimo conflitto. (Res)