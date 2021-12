Agricoltura: Coldiretti Lazio, su gazzetta ufficiale il decreto su pratiche commerciali sleali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alle pratiche commerciali sleali, è l'appello che lancia Coldiretti Lazio. Una battaglia che "Coldiretti -si legge in una nota- ha portato avanti attraverso i tavoli istituzionali nazionali ed europei. Non solo. Non sono mancati, infatti, gli incontri sui territori che la federazione regionale del Lazio, ha svolto direttamente con i produttori agricoli sottopagati e sfruttati a causa delle speculazioni sul cibo in maniera capillare da Roma a Latina, da Viterbo a Rieti e Frosinone. Tutto questo in un momento in cui gli agricoltori sono costretti ad affrontare pesanti rincari dei costi di produzione dai carburanti ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame". (segue) (Com)