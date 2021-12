Agricoltura: Coldiretti Lazio, su gazzetta ufficiale il decreto su pratiche commerciali sleali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato, infatti, pubblicato "in Gazzetta Ufficiale - si legge anche nella nota- il decreto legislativo in attuazione della Direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali, fortemente voluto dalla Coldiretti, la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello europeo. Con il nuovo provvedimento scatta lo stop per 16 pratiche sleali, che vanno dal rispetto dei termini di pagamento, e precisamente non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili, al divieto di modifiche unilaterali dei contratti e di aste on line al doppio ribasso. E ancora dalle limitazioni delle vendite sottocosto, alla fine dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente scritti". (segue) (Com)