Giustizia: Ferraresi (M5s), riforma Csm priorità per democrazia

20 luglio 2021

- “La riforma dell’ordinamento giudiziario costituisce una delle priorità del Movimento 5 Stelle. L’obiettivo è quello di intervenire sul sistema per correggere la degenerazione del correntismo e i suoi effetti, senza colpire in alcun modo l’indipendenza e l’autonomia della magistratura”. E’ quanto affermato, in una nota, da Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 stelle in commissione Giustizia. “Il lavoro avviato dall’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede - prosegue Ferraresi - rappresenta un’ottima base di partenza su cui proseguire puntando con decisione su principi imprescindibili come la massima trasparenza e la meritocrazia. Occorre, ad esempio, insistere sullo stop alle 'porte girevoli' per i magistrati che scelgono di entrare in politica, interrompendo concretamente questo meccanismo, e allo stesso tempo indicare criteri diversi e più oggettivi rispetto al tema delle nomine dei capi degli uffici giudiziari, modificando le norme varate nel 2006-2007 dalla cosiddetta 'riforma Mastella'". “Il Ddl Bonafede può senz’altro essere migliorato, anche grazie al contributo positivo di tutti i gruppi parlamentari, ma la priorità deve essere sicuramente portare avanti la discussione in tempi brevi. Si tratta di un intervento necessario nell’interesse della magistratura stessa, dei cittadini e per la democrazia del nostro Paese” conclude Ferraresi. (Com)