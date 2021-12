Cultura: Farnesina, Teheran ospita una mostra multimediale dell’artista italiano Pier Paolo Patti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione artistica multimediale di Pier Paolo Patti, giovane artista italiano socialmente impegnato, è stata raccontata in un nuovo episodio della video-serie prodotta dall’ambasciata d’Italia “From Tehran to Rome. A Journey through Art” presentato oggi nella residenza dell’ambasciatore a Teheran, Giuseppe Perrone. Lo rende noto la Farnesina sul suo sito web. Al documentario è stata affiancata un’esposizione, allestita nei giardini della Residenza, di alcuni quaderni di viaggio in Iran e nella circostante regione mediorientale ad opera dell’artista italiano e una macchina da scrivere Triumph degli anni ’70 per permettere agli ospiti di annotare le proprie impressioni. E’ stato proiettato anche il cortometraggio “Janvier”, diretto Patti nel 2014 e dedicato alla sperimentazione musicale. Durante l’evento nella residenza dell’ambasciatore, Patti ha così commentato la sua esperienza artistica: “L’arte è condivisione di pensiero e azione, è urgenza di esprimere la propria visione del mondo. Lavoro per individuare delle aree di interesse comune, spazi concettuali destinati all’arte che non abbiano confini geografici”. Nato a Nocera Inferiore nel 1978, Patti ha sperimentato negli anni diversi linguaggi espressivi, utilizzando media non convenzionali e unendo tecniche composite per dar vita a installazioni multisensoriali. Nell’ultimo decennio ha realizzato diverse mostre personali, tra cui “Roots” a Teheran nel 2018 a cura di Yasaman Tamizkar e Maryam Bagheri, ed ha partecipato a numerose mostre collettive in Italia e in Europa. Tra il 2018 e il 2020 ha vinto due concorsi, “Artist in Residence” dell'Igav di Torino e il “Premio Paolo VI per lʼarte contemporanea” del Centro Studi Paolo VI sullʼarte moderna e contemporanea. Il documentario “Pier Paolo Patti. An Artist beyond Borders”, cosi’ come i precedenti cinque episodi della serie “From Tehran to Rome. A Journey through Art”, e’ disponibile sui canali social dell’ambasciata d’Italia a Teheran. (Res)