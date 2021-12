Gioco: Lama (Federamusement-Confesercenti), per settore amusement serve concertazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Lama presidente Federamusement Confesercenti, è intervenuto oggi al convegno "Il gioco senza vincita in denaro, evoluzione di un settore in Italia e in Europa", che si è tenuto oggi a Palazzo Falletti, a Roma, organizzato dagli Stati generali dell'Amusement. "L'Amusement è il divertimento delle famiglie, dei nonni. Le nostre strade e le nostre location in tutta Italia, sono gestite da quasi 6 mila aziende e quasi tutte quante pmi, tutte familiari, e raccogliamo milioni di ospiti all'anno - ha spiegato Lama -. Siamo quelli che diamo il sorriso ai bambini e alle famiglie. Il settore, in questo momento, vive un momento critico e il convegno di oggi è legato ad una serie di chiarimenti, che stiamo portando avanti con la collaborazione dell'amministrazione delle dogane, quindi Adm-monopoli di Stato. E' un momento di concertazione: abbiamo aperto un tavolo con i monopoli per poter migliorare l'applicazione delle nuove regolamentazioni che sono uscite - ha chiarito Lama -. Inoltre, stiamo uscendo da un momento di forte crisi: 95 per cento in meno di fatturato. Quindi, dobbiamo lavorare tutti insieme per reinventarci e avere delle regole corrette e applicabili per tutto il nostro comparto". (segue) (Rer)