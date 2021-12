Gioco: Lama (Federamusement-Confesercenti), per settore amusement serve concertazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Federamusement Confesercenti, Alessandro Lama, ha precisato anche che "durante il lockdown abbiamo passato ore a discutere per cercare di agevolare le riaperture, oggi siamo in una fase nuova. Abbiamo affrontato questa crisi e oggi con tutte le realtà del settore stiamo portando avanti il confronto. Con Adm il confronto è importante, l’Agenzia ha compreso la necessità di questo confronto che non potrà non portare dei risultati. Questi magari lasceranno scontenti tutti, ma dovranno uscire da una concertazione. I risultati si vedranno alla fine, al momento siamo tutti fiduciosi, vogliamo avere delle risposte. Questo percorso nasce in un momento di crisi generale, il punto fermo è che la concertazione è l’unico strumento che possiamo portare avanti per ottenere risultati, non ci sono altre strade. I risultati si vedranno alla fine", ha concluso Lama. (Rer)