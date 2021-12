Russia-Usa: Lavrov, Mosca reagirà se gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non potrà che reagire se gli Stati Uniti dovessero imporre nuove sanzioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa a Stoccolma nell'ambito della riunione ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Il diplomatico ha aggiunto che quella delle sanzioni "è una strada senza uscita", che alla fine "si ritorcerà contro gli stessi promotori di queste illegittime misure unilaterali". Poco prima Lavrov aveva dichiarato che la Nato continua ad aggravare la situazione vicino ai confini russi e rifiuta di prendere in considerazione le proposte di Mosca per evitare incidenti. (Rum)