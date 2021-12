Disabilità: De Salazar (Lega), giunta Municipio Roma II ignora problemi disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sconcertante la mancanza di attenzione che la giunta Del Bello dimostra ai problemi dei cittadini più deboli". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Municipio II di Roma Francesco De Salazar. Domani "ricorre la giornata Internazionale delle persone con Disabilità, e per questo ho presentato una mozione urgente, sottoscritta dai colleghi di centrodestra, con cui si impegna la giunta municipale a promuovere una campagna di ascolto cittadina, allo scopo di raccogliere segnalazioni delle criticità presenti sul territorio, a partire dalle barriere architettoniche, e a conformare ogni servizio, comunicazione, struttura, procedimento e azione amministrativa alle migliori pratiche dell'accessibilità universale. Eppure il Pd - aggiunge - in concomitanza con la discussione delle linee programmatiche dell'amministrazione Del Bello, ha proditoriamente deciso di rimandare la discussione del documento da me presentato al 7 dicembre. Inutile, visto che la ricorrenza è domani. E l'attenzione alla disabilità che Del Bello sta dimostrando di avere non passa solo da questa mancanza di sensibilità ma anche dalla completa assenza di iniziative sul tema tra le linee oggi illustrate. Se è questa la direzione che la maggioranza ha deciso di tenere, stia pronta a una opposizione durissima", conclude De Salazar.(Rer)