Caso camici: Fontana su richiesta di rinvio a giudizio, era prevedibile

- "Era una cosa prevista e prevedibile, non è che ci fossero molte alternative". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Milano per il caso camici che lo vede coinvolto. Fontana sarebbe accusato di frode in pubbliche forniture in merito all'affidamento da parte di Regione di una fornitura di camici e altri dispositivi di protezione individuale, avvenuta nell'aprile 2020. (Rem)