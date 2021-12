Serbia-Russia: incontro Selakovic-Lavrov a margine della ministeriale Osce a Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha avuto un incontro con l'omologo russo Sergej Lavrov a margine della riunione ministeriale Osce tenuta oggi a Stoccolma. Secondo una nota del ministero serbo, Selakovic ha osservato che le relazioni tra Serbia e Russia sono estremamente positive, sviluppate e soprattutto rafforzate da un partenariato strategico. I due Paesi e le loro popolazioni, ha aggiunto Selakovic, sono legati da un'amicizia storica e da una vicinanza fraterna. Il capo della diplomazia serba ha poi sottolineato che le riunioni regolari ai massimi livelli contribuiscono notevolmente a una cooperazione politica dinamica. Gli ottimi rapporti tra i presidenti Aleksandar Vucic e Vladimir Putin danno un importante contributo alla cooperazione bilaterale, ha affermato ancora Selakovic riferendosi in particolare all'ultimo incontro dei due presidenti a Sochi. Il capo della diplomazia serba ha infine ringraziato la Russia per la sua posizione sulla questione del Kosovo e ha illustrato a Lavrov l'andamento del dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue. I due ministri hanno anche affrontato il tema della situazione nella regione dei Balcani occidentali e quello della pandemia di Covid-19. A questo proposito i ministri hanno espresso soddisfazione per la produzione congiunta di vaccini Sputnik V presso l'Istituto Torlak di Belgrado. (Seb)