Vaticano: Papa, Cipro porta in sé vocazione innata all'incontro

- Sono venuto pellegrino in un Paese piccolo per la geografia ma grande per la storia. Queste le parole del Papa durante l'incontro con le autorità politiche e religiose, i rappresentanti della società civile e i membri del corpo diplomatico. Cipro, dice il Pontefice, è "un'isola che nei secoli non ha isolato le genti, ma le ha collegate; una terra il cui confine è il mare; un luogo che segna la porta orientale dell'Europa e la porta occidentale del Medio Oriente. Siete una porta aperta, un porto che congiunge: Cipro, crocevia di civiltà, porta in sé la vocazione innata all'incontro, favorita dal carattere accogliente dei ciprioti". (Res)