Polonia: ambasciata a Roma, falso che assistenza a migranti al confine sia punibile

- Nella settimana dal 22 al 28 novembre la Guardia di frontiera polacca ha segnalato 1.490 tentativi di attraversamento illegale del confine tra Polonia e Bielorussia, in calo rispetto alla settimana prima. Lo ha dichiarato un comunicato dell’ambasciata polacca a Roma. In generale a novembre i tentativi di oltrepassare la frontiera sono diminuiti rispetto a ottobre. Dall’inizio dell’anno al 28 novembre sono stati 37.693, di cui 32.453 sono stati impediti. L’ambasciata ha riferito anche di un breve video sul canale Nexta in cui “si sente chiaramente un ufficiale bielorusso che istruisce i migranti su come lanciare vari oggetti contro le forze polacche, comprese bottiglie e pietre”. “L'ufficiale informa inoltre i migranti che verranno dotati di coltelli e altri strumenti pericolosi per attaccare i funzionari polacchi nelle parti del corpo non protette: collo, ascelle, gambe e braccia. Allo stesso tempo rassicura che i servizi polacchi non spareranno e, nel caso lo facessero, saranno solo colpi tirati in aria”, ha continuato il comunicato. (segue) (Com)