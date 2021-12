Polonia: ambasciata a Roma, falso che assistenza a migranti al confine sia punibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Secondo varie fonti bielorusse, si può stimare che nelle foreste sul lato bielorusso del confine rimangano circa 2,5-4 mila migranti. Circa duemila sono attualmente alloggiati nel centro logistico vicino a Bruzgi”, si legge. Attualmente sono 1.850 gli stranieri che soggiornano nei centri della Guardia di frontiera. “Le restrizioni all'ingresso nell'area di confine basate su una modifica della legge sulla protezione del confine di Stato, entrata in vigore il primo dicembre, sostituiranno le restrizioni previste dallo stato di emergenza che verranno revocate. In base a tale regolamento il comandante del posto di guardia di frontiera responsabile di un determinato tratto di confine può consentire l'accesso all'area, in particolare ai giornalisti”, ha riferito l’ambasciata. (segue) (Com)