Polonia: ambasciata a Roma, falso che assistenza a migranti al confine sia punibile (3)

- A proposito delle informazioni apparse sulla stampa italiana, la rappresentanza diplomatica italiana ha affermato che non è vero che l'assistenza ai migranti in stato di necessità è punibile. “Gli ufficiali della guardia di frontiera polacca, polizia o soldati dell'esercito polacco forniscono l'aiuto necessario a chiunque ne abbia bisogno. I servizi polacchi dispongono di squadre di soccorso, le pattuglie sono dotate di viveri e vestiti pesanti e viene fornito aiuto medico ai feriti e ai malati”, si legge. Per quanto riguarda le informazioni sulla morte di un bambino di un anno diffuse dai media, “i servizi polacchi non hanno ancora ricevuto la relazione sulla morte del bambino di un migrante. Le informazioni fornite su questo argomento erano imprecise e, pochi giorni dopo l'annuncio della drammatica notizia, si è scoperto che questa tragedia può essere accaduta un mese prima in Bielorussia”. (Com)