Energia: Brasile, importazione gas dagli Usa raddoppiata nell'ultimo anno (2)

- I dati della bilancia commerciale di novembre 2021, diffusi dal ministero dell'Economia, mostrano che dall'inizio dell'anno le importazioni di gas naturale, liquefatto e non, sono aumentate del 273,6 per cento rispetto al 2020. Secondo l'ultimo bollettino mensile di monitoraggio dell'Industria del gas naturale, del ministero dell'Energia, la produzione nazionale rappresenta oggi il 55,1 dell'offerta di gas naturale in Brasile oggi, mentre le importazioni di gas - compreso il gnl - rappresentano il 44,9. (Brb)