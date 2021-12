Vaticano: papa Francesco, dialogo unica via per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, presso la Ceremonial Hall del Palazzo Presidenziale di Nicosia, papa Francesco chiede il coraggio del dialogo per costruire la pace e "l'impegno a promuovere il risanamento della società, in particolare attraverso una decisa lotta alla corruzione e alle piaghe che ledono la dignità della persona; penso ad esempio al traffico di esseri umani", afferma il pontefice durante l'incontro con le autorità politiche e religiose, i rappresentanti della società civile e i membri del corpo diplomatico. "La ferita che più soffre questa terra è data dalla terribile lacerazione che ha subito negli ultimi decenni – prosegue Bergoglio – Penso al patimento interiore di quanti non possono tornare alle loro case e ai loro luoghi di culto. Prego per la vostra pace, per la pace di tutta l'isola, e la auspico con tutte le forze. La via della pace, che risana i conflitti e rigenera la bellezza della fraternità, è segnata da una parola: dialogo. Dobbiamo aiutarci a credere nella forza paziente e mite del dialogo, attingendola dalle Beatitudini. Sappiamo che non è una strada facile; è lunga e tortuosa, ma non ci sono alternative per giungere alla riconciliazione". Infine, l'appello: "Alimentiamo la speranza con la forza dei gesti anziché sperare in gesti di forza – conclude il Papa – Perché c'è un potere dei gesti che prepara la pace: non quello dei gesti di potere, delle minacce di ritorsione e delle dimostrazioni di potenza, ma quello dei gesti di distensione, dei concreti passi di dialogo". (Res)