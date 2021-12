Energia: Descalzi (Eni), dobbiamo garantire continuità e dare a rinnovabili il tempo di crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrolio, gas e carbone non possono scomparire “in tre secondi: dobbiamo garantire una continuità e dare alle rinnovabili il tempo di crescere”. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenendo oggi alla presentazione del World Energy Outlook 2021 a Roma. “Sulle bioraffinerie e la cattura della CO2 per i settori difficili da abbattere, come acciaio, cemento o chimica, ci stiamo muovendo: si tratta di temi molto importanti per affrontare la transizione senza creare problemi”, ha detto. (Rin)