Ita: Uiltrasporti, accordo segnale positivo per la costruzione di relazioni con i lavoratori

- La firma dell'accordo di oggi rappresenta un segnale positivo per l'avvio di relazioni tra la compagnia e la rappresentanza dei lavoratori. Lo affermano il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario Nazionale Ulltrasporti Ivan Viglietti in merito all'accordo firmato oggi con Ita Airways. "Siamo soddisfatti per l'applicazione del Ccnl, una questione a cui avevamo dato grande spazio nella nostra vertenza.Vengono date inoltre garanzie sull'occupazione anche per chi deve essere ancora reinserito. Questo accordo rappresenta per noi un viatico per proseguire verso la costruzione di una vera compagnia di bandiera che rappresenti il nostro paese. Auspichiamo infine che dopo questo accordo, non si verifichino ancora da parte della compagnia, atteggiamenti vessatori che abbiamo registrato recentemente nei confronti dei lavoratori. Non va mai dimenticato - hanno concluso i segretari - che una compagnia aerea è una società di servizi la cui attività, rivolta agli utenti si basa soprattutto sulla valorizzazione delle persone che ci lavorano". (Rin)