Imprese: Consob valuta richiamo d'attenzione su liste dei Cda

- La Consob sottopone alla consultazione del mercato un'ipotesi di richiamo di attenzione per le società quotate e i loro azionisti, avente ad oggetto alcuni aspetti di rilievo riguardanti l'esercizio da parte dei consigli di amministrazione delle società quotate della facoltà eventualmente prevista in via statutaria di presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del medesimo organo. Lo rende noto la commissione nazionale per le società e la Borsa. "Sebbene i richiami di attenzione non rientrino tra gli atti da sottoporre alla consultazione del mercato, ai sensi del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale (delibera n. 19654 del 5 luglio 2016), in quanto atti tipicamente di vigilanza, la Consob ha ritenuto di avviare una fase di pubblica consultazione tenuto conto della rilevanza della tematica in esame", spiega la Consob. (segue) (Rin)