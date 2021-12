Imprese: Consob valuta richiamo d'attenzione su liste dei Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i punti sottolineati nella bozza, in cui si evidenzia in primo luogo la necessità di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del Cda e dei comitati eventualmente coinvolti da cui risulti in modo chiaro e motivato l’iter che conduce alla scelta delle specifiche candidature, anche rispetto ai criteri di selezione preventivamente individuati. Si richiama inoltre l’attenzione sull’opportunità di valorizzare nell’ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione uscente il ruolo dei componenti indipendenti del consiglio di amministrazione. Tra i punti evidenziati nel documento, si legge inoltre che "occorre considerare eventuali rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista tra la lista presentata dal Cda uscente e liste eventualmente presentate da soci che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Cda". Il parere della Consob era atteso soprattutto in connessione alla procedura di rinnovo del Cda di Assicurazioni Generali. Nel complesso, le raccomandazioni della Consob non appaiono in conflitto con la procedura per la presentazione della lista per il prossimo rinnovo del Consiglio di amministrazione da parte del Cda di Generali, comunicata lo scorso 27 settembre. (Rin)