Infrastrutture: Morelli, 2 miliardi sono per reti idriche primo passo per preservare bene strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa raggiunta oggi rappresenta un primo passo verso una politica di investimenti orientata alla salvaguardia della risorsa acqua. È il commento del Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine dell'intesa raggiunta stamani in Conferenza unificata sullo schema di decreto che assegna 2 miliardi di euro ad interventi sulle infrastrutture idriche primarie. "L'acqua – continua Morelli, – in ragione dei suoi diversi impieghi, penso all'agricoltura, alla produzione di energia, all'uso industriale ed al consumo umano, è una bene fondamentale, capace di influire anche su scelte geostrategiche prossime, in un'epoca storica in cui sono sotto gli occhi di tutti gli effetti del cambiamento climatico. Bisogna quindi continuare ad investire per la migliore conservazione e distribuzione di una risorsa così preziosa, lavorando a tutti i livelli per diffondere la consapevolezza, forse ancora poco radicata, che il migliore utilizzo possibile dell'acqua è la sfida più impegnativa del prossimo futuro". (Rin)