Trasporti: Giovannini, transizione ecologica richiede studio della fattibilità tecnologica

- La legge di Bilancio "non è necessariamente il luogo ideale per affrontare tutti gli aspetti della transizione verso una mobilità sostenibile, perché abbiamo necessità di capire quali saranno le strade tecnologiche da percorrere, dove va il mercato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al forum "QualEnergia?". "Stiamo commissionando delle ricerche sulla fattibilità tecnologica del passaggio alla sostenibilità di autobus, tir, aerei e abbiamo situazioni molto differenziate", ha chiarito. "Questo richiederà dunque tempi diversi rispetto a quei casi in cui, come per le auto, "è chiaro che si andrà verso l'elettrico", ha concluso. Giovannini ha evidenziato come siano comunque stati stanziati 100 milioni per la trasformazione green dei tir e 300 per lo sviluppo della filiera degli autobus ecologici, perché "vogliamo che questa trasformazione crei buona occupazione nel Paese". (Rin)