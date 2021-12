Vaticano: papa Francesco, non saranno muri e veti nazionalisti a garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel corso dell'incontro con le autorità del Paese, chiede che Cipro "sia un cantiere aperto di pace nel Mediterraneo". "Cipro – prosegue Bergoglio – crocevia geografico, storico, culturale e religioso, ha questa posizione per attuare un'azione di pace". Il riferimento è il Mediterraneo, "ora purtroppo luogo di conflitti e di tragedie umanitarie – dice il Papa – nella sua bellezza profonda è il mare nostrum, il mare di tutti i popoli che vi si affacciano per essere collegati, non divisi". Infine, l'appello: "Il continente europeo ha bisogno di riconciliazione e unità, ha bisogno di coraggio e di slancio per camminare in avanti. Perché non saranno i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità. Guardiamo alla storia di Cipro e vediamo come l'incontro e l'accoglienza hanno portato frutti benefici a lungo termine". (Res)