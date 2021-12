Austria: si dimette il cancelliere Alexander Schallenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, ha annunciato le sue dimissioni. Lo ha riferito il quotidiano “Kronen Zeitung”. “Non è mia intenzione e non è mai stato il mio obiettivo di prendere il controllo della funzione di leader federale del Partito popolare austriaco (Ovp). Credo che entrambi i ruoli – capo del governo e leader federale del partito più forte dell’Austria – debbano essere riuniti in una sola persona”, ha detto Schallenberg in una dichiarazione scritta. Schallenberg è cancelliere dall'11 ottobre, ovvero da quando Sebastian Kurz ha dato le dimissioni in relazione a uno scandalo di corruzione che lo ha coinvolto. Non è chiaro se Schallenberg tornerà alla guida del ministero degli Esteri. Secondo informazioni di “Kronen Zeitung”, il ministro dell’Interno Karl Nehammer dovrebbe prendere il suo posto alla guida dell’esecutivo. (Geb)