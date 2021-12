Austria: Kurz lascia la politica, la rivincita della vecchia nomenclatura dell’Ovp (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sembra essere molto fluida, tanto che anche il ministro delle Finanze Gernot Blumel e la ministra per gli Affari digitali ed economici, Margarete Schrambock, finiti ancora sotto la lente della magistratura, potrebbero dimettersi. Secondo l'emittente austriaca “Orf” Blumel è sempre stato uno dei più stretti alleati e amici di Kurz, mentre sull’uscita di Schrambock ci sarebbe meno consenso dentro al partito popolare. Il governatore dell’Alta Austria ed esponente di primo piano dell’Ovp, Thomas Stelzer, ha detto oggi di sostenere la necessità di convocare il Congresso del partito per nominare un nuovo ufficio di presidenza. Passaggio che conferma come il vecchio nucleo dei popolari si stia riorganizzando per riprendere le redini della formazione politica, a partire dai governatori degli Stati federali che, come sostiene la fonte sentita da “Nova”, sono stati messi in secondo piano negli ultimi anni dalla figura carismatica e accentratrice del giovane Kurz. Intanto il 35 enne ha detto di volere dedicarsi per il momento alla famiglia, dopo la nascita del suo primo figlio. Ma oltre all’indagine sui fondi pubblici, pesa sempre su Kurz anche quella per falsa testimonianza in merito ad una sua deposizione sullo scandalo Ibizagate, che coinvolse l’ex vicecancelliere austriaco e leader del partito di estrema destra Fpoe, Heinz-Christian Strache, all’epoca partner di governo dello stesso Kurz. Se Strache è stato poi condannato per corruzione, Kurz ne è uscito pulito restando alla cancelliera grazie alla formazione di nuova maggioranza con i Verdi. (Res)