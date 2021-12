Sud Sudan: vicepresidente Machar, no a elezioni senza esercito unificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Sud Sudan, Riek Machar, ha messo in guardia dal tenere elezioni generali prima che si formi un esercito unificato. "Se non abbiamo forze unificate, come otterremo la sicurezza per le elezioni?", ha detto Machar rivolgendosi ai membri del suo partito nella capitale Giuba. Machar - ex leader della fazione armata dell'opposizione durante la guerra civile - ha quindi elencato altre tre condizioni da soddisfare prima che si possano svolgere le elezioni: il ritorno di milioni di profughi dai Paesi vicini, un censimento nazionale e una Costituzione. "Vogliamo elezioni libere, eque e credibili", ha aggiunto. Il mese scorso il presidente Salva Kiir ha annunciato che le elezioni si terranno alla fine del periodo di transizione, nel 2023. Kiir e Machar - ex rivali firmatari dell'accordo di pace nel 2015 e di quello rivitalizzato nel 2018 - hanno formato un governo di unità nel febbraio dello scorso anno per porre fine al conflitto tra le loro forze rivali e hanno deciso di formare un esercito unificato di 83 mila uomini. La guerra civile nel Paese è scoppiata nel 2013 quando Kiir e Machar, ex alleati, sono arrivati alla rottura innescando a un conflitto che ha provocato lo sfollamento di circa 4 milioni di persone. Il Sud Sudan ha ottenuto l'indipendenza dal Sudan nel luglio 2011. (Res)