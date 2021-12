Umbria: Squarta (Fd'I), addio a monsignor Chiaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio regionale dell'Umbria Marco Squarta ed i vice presidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli esprimono il cordoglio dell'Assemblea legislativa per la morte del vescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, monsignor Giuseppe Chiaretti: "Persona di alta cultura, dallo sguardo buono e coinvolgente, sempre vicino al suo popolo. La sua straordinaria attività pastorale lascia un segno indelebile non solo nelle molte comunità della nostra regione che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le sue straordinarie qualità, ma anche nella Conferenza episcopale italiana dove ha ricoperto, in passato, il ruolo di vice presidente”. (Ren)