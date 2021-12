Difesa: siglato a Roma accordo Italia-Austria su fornitura elicotteri a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha firmato a Roma con l’omologa dell’Austria, Klaudia Tanner, un documento preliminare all'accordo G2G per la fornitura alle Forze armate austriache di 18 elicotteri Augusta AW169M. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa. Il documento avvia la fase attuativa dell'intesa, che porterà alla sottoscrizione dell'accordo tecnico e contrattuale entro il 20 dicembre e alla firma del contratto di acquisizione entro la metà di gennaio 2022, in modo da consentire la consegna del primo elicottero all'Austria all'inizio di dicembre dell’anno prossimo. Guerini, nel suo colloquio con il ministro Tanner, ha sottolineato l'importanza della decisione austriaca di dotarsi degli elicotteri AW169M. "Stiamo avviando una nuova stagione di cooperazione nel settore degli approvvigionamenti, questa è un'impresa che si fonda sulle solide basi del requisito tecnico, condiviso tra i militari austriaci e italiani, che ha portato a selezionare un prodotto di eccellenza" ed ha aggiunto "un esempio virtuoso che ha grande valore anche nell'ottica dello sviluppo di capacità comuni, funzionali alla piena implementazione della difesa europea". L'accordo si innesta nel quadro più ampio delineato dalla direttiva per la politica industriale, firmata dal ministro in estate, ed è il secondo dopo quello siglato lo scorso 17 novembre con il ministro della difesa della Slovenia, Matej Tonin. (segue) (Com)