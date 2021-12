Difesa: siglato a Roma accordo Italia-Austria su fornitura elicotteri a Vienna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel corso dell'incontro bilaterale, svoltosi a Palazzo Esercito, sono stati trattati temi riguardanti la difesa comune europea e il quadro geopolitico internazionale, con particolare riferimento ai Balcani e al Mediterraneo. Al riguardo della situazione in Libia, il ministro Guerini ha auspicato che le prossime elezioni nel paese possano finalmente garantire una Libia stabile e unita. Il ministro, nel ringraziare l'Austria per il contributo all'Operazione IRINI, ha espresso l'auspicio che la stessa venga rafforzata in termini di addestramento della Marina e della Guardia costiera libica, per contribuire al controllo dei flussi migratori nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui. Guerini ha espresso anche preoccupazione per l'evolversi della crisi nei Balcani, dove la situazione di sicurezza è deteriorata anche per gli stalli istituzionali e le riaccese tensioni tra i Paesi. Al riguardo il ministro ha ribadito che la presenza della NAto in questa fase è essenziale quale elemento di garanzia per coadiuvare l'avvio di un dialogo costruttivo. Sulla difesa europea Guerini Guerini ha affermato che "l'Italia sostiene con convinzione il rafforzamento della politica di sicurezza e difesa europea, in linea con le ambizioni di un'Europa più marcatamente politica, un rafforzamento necessario, in piena complementarità con la Nato, pilastro imprescindibile della nostra difesa collettiva". (Com)