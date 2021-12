Infrastrutture: Cancelleri su Zes, intesa per 630 milioni in Conferenza Unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunta l'intesa oggi in Conferenza Unificata per il finanziamento di 630 milioni di euro dei fondi del Pnrr per la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali nelle Zes. Si tratta di interventi di riammodernamento e riqualificazione dei porti e dei retroporti, con lavori di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione di base, collegamenti intermodali e di infrastrutturazione digitale, ma anche riqualificazione e consolidamento di immobili esistenti per evitare ulteriore consumo di suolo, nonché di interventi di urbanizzazione primaria di piazzali e di collegamento alle reti stradali e ferroviarie. "Sono importanti investimenti per le Zone Economiche Speciali", commenta il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, presente alla Conferenza Unificata di oggi pomeriggio. "Riammodernare e riqualificare porti e collegamenti retroportuali vuol dire rendere decisamente più attrattivo il nostro Paese e puntare ad una politica comcommerciale con ruolo da protagonista, centrale come da posizione geografica". (Com)