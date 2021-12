Energia: Cingolani, non escludere nuovo nucleare e altre forme di tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reattori modulari di piccola taglia non possono restare fuori da un piano di visione per il futuro energetico. Lo ha detto il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo nella riunione. "La tassonomia deve veramente guardare avanti. Io non sono d'accordo quando sento dire che si debbano escludere il nuovo nucleare o altre forme di tecnologia", ha affermato il ministro. "Non mi riferisco ovviamente al vecchio nucleare, sia chiaro: prima, seconda e terza generazione in questo momento non le considero tecnologia nuove. Ma credo che, per il futuro dei nostri figli e nipoti, gli small modular reactors (reattori modulari di piccola taglia, Smr) e soprattutto la fusione non possano essere fuori da un piano di visione, perché noi stiamo pensando a un futuro energetico molto più avanti che al 2030", ha detto Cingolani. (Beb)