Italia-Yemen: Di Maio a omologo, sostegno a sforzo Onu su soluzione diplomatica a crisi

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a margine della settima edizione dei Rome Med Dialogues, il ministro degli Esteri e degli Espatriati yemenita, Ahmed Awad Bin Mubarak. Lo riferisce una nota della Farnesina. Al centro del colloquio la situazione in Yemen, che continua a destare profonda preoccupazione per i gravissimi riverberi umanitari causati dal conflitto che si protrae da quasi 7 anni. Il ministro Di Maio ha ribadito il convinto sostegno italiano allo sforzo delle Nazioni Unite per la ricerca di una soluzione politico-diplomatica, nella consapevolezza che sia l'unica via d'uscita duratura dal conflitto. Il titolare della Farnesina ha quindi incoraggiato il governo yemenita a proseguire sulla strada del consolidamento dell'azione amministrativa interna e ha sensibilizzato la controparte sulla necessità di sostenere gli sforzi di mediazione dell'inviato speciale dell'Onu, l'ambasciatore Hans Grundberg, e favorire il più ampio coinvolgimento nel processo negoziale delle diverse istanze yemenite. Inoltre, alla luce delle dinamiche regionali che si inseriscono nella crisi, è stato ricordato l'impegno italiano con tutti gli attori statali dell'area per incoraggiare il loro serio e autentico impegno a favore della pace. Sul piano bilaterale, il ministro degli Esteri yemenita ha espresso apprezzamento per il contributo italiano sul piano degli aiuti umanitari e per la donazione italiana dei vaccini contro il Covid-19 attraverso il canale Covax Facility. È stata infine evocata l'ipotesi di sviluppare la cooperazione nel settore della tutela del patrimonio culturale, a partire da un programma di formazione per funzionari governativi yemeniti in materia di contrasto ai traffici illeciti di beni archeologici. (Res)