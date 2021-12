Infrastrutture: Colombia, spagnola Ohla si aggiudica costruzione viadotto per 26 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ohla si è aggiudicata i lavori di realizzazione di un viadotto lungo 750 metri al chilometro 58 della strada Bogotà-Villavicencio (Colombia) che collega le pianure orientali e il centro del Paese per circa 26 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Questo progetto fa parte di un programma composto da 50 opere pubbliche nell'ambito della strategia "Impegno per la Colombia" che prevede investimenti da parte del governo di Bogotà di oltre 2,5 miliardi di euro che potrebbero generare più di 100 mila posti di lavoro. Ohla è presente in Colombia da quasi tre decenni nel corso del tempo ha realizzato importanti progetti nel campo dell'ingegneria civile e nelle infrastrutture stradali. (Spm)