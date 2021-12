Libia: ufficiale forze Haftar, Comitato militare 5+5 a Istanbul per espulsione mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare libico congiunto 5+5 (cinque ufficiali del governo di Tripoli, altrettanti delle autorità di Bengasi) si è recato oggi a Istanbul, in Turchia, per discutere del meccanismo per l'uscita di mercenari e forze straniere dal territorio della Libia. Lo ha dichiarato l’ufficiale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khaled al Mahjoub, secondo il quale i dieci membri del Comitato sono partiti per la Turchia passando per la città libica di Bengasi. Dopo Istanbul, i membri del Comitato militare congiunto 5+5 si recheranno a Mosca per proseguire i colloqui relativi all’espulsione dei mercenari stranieri.(Lit)