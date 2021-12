Ucraina: Consiglio Ue approva fornitura di 31 milioni di euro per rafforzare capacità difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di fornire a Kiev 31 milioni di euro per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace (Epf). Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Notizie importanti da Bruxelles: il Consiglio Ue ha approvato la decisione di stanziare 31 milioni di euro per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo di pace di nuova costituzione. Apprezziamo molto questo passo che riafferma le relazioni strategiche Ucraina-Ue", ha scritto il ministro su Twitter. Kuleba ha menzionato il "duro lavoro" della diplomazia ucraina per raggiungere questo risultato. "Il pacchetto includerà assistenza materiale e tecnica per lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità delle forze armate ucraine nei settori della medicina, delle capacità ingegneristiche, delle attività di sminamento, della mobilità e della logistica, della sicurezza informatica", ha aggiunto Kuleba. Il ministro ha poi ribadito in un'intervista con i media lituani che l'Ucraina "ha grossi problemi" con la difesa antimissile e aerea. In questo contesto, "qualsiasi supporto è necessario il prima possibile. Al momento abbiamo grossi problemi con i missili e la difesa aerea. Tuttavia, per modernizzare queste strutture, sono necessari cambiamenti sistemici", ha detto Kuleba. (Rum)