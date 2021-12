Serbia: formato nuovo Blocco patriottico, leader Dveri Obradovic candidato a presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi a Belgrado la nuova alleanza di forze politiche denominata Blocco patriottico in vista delle prossime elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia. Secondo quanto riporta l'agenzia "Fonet", il nuovo blocco presenterà come proprio candidato alle presidenziali il leader del movimento Dveri, Bosko Obradovic. Il motto del nuovo aggregato politico è "Uomini nuovi per cambiare il sistema". L'accordo di collaborazione è stato firmato da Obradovic di Dveri, da Ljubomir Simic per conto del partito monarchico Srpska sloga, da Slobodan Samardzic per conto del Movimento di costruzione dello Stato, Dragan Dobrasinovic per Uspravna Srbija, Nikola Malencic per Forza nuova, Dimitrije Vidanovic per Forza Nuova Pirot, Dusan Mitic per Voce del popolo e Dusko Kuzovic per l'associazione Tutti contro Rio Tinto. "A parte la colonna filo-occidentale del vecchio regime e il blocco ecologico-verde, questa è la terza colonna di opposizione, direi un blocco rosso-blu-bianco (colori della bandiera della Serbia), patriottico e antiglobalista", ha dichiarato Obradovic. Il blocco, hanno spiegato i suoi esponenti, è per un cambiamento nel sistema politico in Serbia, per i valori della famiglia, per l'interesse economico nazionale, per il decentramento e il rafforzamento delle autonomie locali. Dopo le elezioni in Serbia il blocco intende avviare un'iniziativa per la modifica della forma di governo e la creazione di una monarchia. (Seb)