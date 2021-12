Coree: consigliere sicurezza nazionale Seul in Cina, focus su dichiarazione fine guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, ha ricevuto oggi a Tianjin il consigliere alla sicurezza nazionale della Corea del Sud, Sun Hoon, nel quadro degli sforzi di Seul per arrivare alla dichiarazione formale di conclusione della Guerra di Corea combattuta tra il 1950 e il 1953. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, secondo cui Yang e Sun hanno discusso anche di una serie di questioni di mutuo interesse, tra cui la sicurezza delle catene di fornitura industriali. La Guerra di Corea, nella quale gli Stati Uniti intervennero a sostegno dei sudcoreani contro l’invasione della penisola da parte delle forze nordcoreane appoggiate dalla Cina, terminò con un armistizio e non con un trattato di pace. L’amministrazione di Seul guidata dal presidente Moon Jae-in ritiene che una dichiarazione di fine guerra possa ora favorire la ripresa dei colloqui di pace con la Corea del Nord, attualmente in fase di stallo. La Cina, che vanta un’importante influenza su Pyongyang, si è detta disponibile a favorire tale soluzione attraverso canali diplomatici. (segue) (Git)