Tim: Gariglio (Pd), azienda strategica per Paese, serve proprietà stabile

21 luglio 2021

- Tim "è una delle maggiori aziende italiane: per le potenzialità di crescita, per il ruolo che riveste nei settori strategici delle comunicazioni e della sicurezza nazionale e per il numero di lavoratori presenti. E’ innegabile che i continui cambi di management registrati negli ultimi anni abbiamo conferito precarietà progettuale all’azienda e che occorra quindi una maggiore stabilità dirigenziale". È quanto dichiara nell’Aula di Montecitorio il capogruppo Pd in commissione Trasporti, Davide Gariglio, nel corso della discussione parlamentare sul futuro di Tim. "Siamo fiduciosi - prosegue - sulle scelte che prenderà il governo su una sua possibile vendita a fondi internazionali, ma siamo fortemente convinti, come Partito democratico, che ogni futuro azionista di maggioranza dovrà assicurare il rilancio degli investimenti, la valorizzazione del capitale umano, l’integrità dell’azienda, la sicurezza di infrastrutture strategiche, la tutela dei consumatori, lo sviluppo della banda ultra-larga anche ai fini degli obiettivi del Pnrr”.(Com)